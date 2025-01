In einem türkischen Skigebiet wird der Winterurlaub für Dutzende Menschen zur Katastrophe. Mitten in der Nacht bricht in einem Hotel mit mehr als 200 Gästen ein Feuer aus, das viele das Leben kostet.

Der Brand in dem Hotel brach in der Nacht aus.

Bolu - Bei einem Hotelbrand in einem türkischen Skigebiet sind mindestens 76 Menschen getötet worden. Bisher seien 52 Tote identifiziert, sagte Innenminister Ali Yerlikaya und sprach von „Landsleuten“. Die Sucharbeiten seien nun abgeschlossen. Das Feuer in dem Hotel in der Provinz Bolu hatte die 238 Gäste in der Nacht überrascht.

Auf Videos vom Morgen war zu sehen, wie Menschen versuchten, sich mit aneinander geknüpften Bettlaken aus den Fenstern zu retten. Ein Augenzeuge berichtete der Zeitung „Hürriyet“, wegen starken Rauchs habe man die Treppen zum Notausgang kaum finden können.

Nach Angaben des Gouverneurs starben zwei Menschen, nachdem sie aus dem Fenster gesprungen waren. Die Lösch- und Kühlarbeiten hatten bis zum Abend angehalten.

Die Brandursache ist noch unklar, eine Ermittlung wurde eingeleitet. Die Rundfunkbehörde verhängte eine Nachrichtensperre - lokale Medien müssen sich damit nur an öffentliche Verlautbarungen halten.

In der Türkei sind zurzeit Schulferien. Das Skigebiet Kartalkaya ist ein beliebtes Ziel bei Winterurlaubern. Bisher wurden laut Yerlikaya neun Menschen festgenommen, darunter der Besitzer des Hotels.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verkündete am Abend einen Tag Staatstrauer wegen der Katastrophe.