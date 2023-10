Hemmingen - Bei einem Unfall in Hemmingen (Region Hannover) ist ein 77-jähriger Autofahrer gestorben. Er war am Donnerstag aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und unter anderem gegen einen Zaun, eine Laterne sowie gegen einen Baum gefahren, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Mann kam ins Krankenhaus, wo er am frühen Abend starb. Ob die Verletzungen durch den Unfall zum Tod des Mannes führten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, hieß es weiter. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover zu melden.