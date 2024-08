Im zweiten Stock arbeitete ein 77-Jähriger an einer Hausfassade in Bremen. Der Senior stürzte und starb sofort.

Ein Senior starb bei Arbeiten an einer Fassade in Bremen. (Symbolbild)

Bremen - Ein 77-Jähriger ist in Bremen-Schwachhausen bei Arbeiten an einer Hausfassade tödlich verunglückt. Der Mann arbeitete auf einem Baugerüst in Höhe des zweiten Obergeschosses und stürzte am Freitag ab, wie die Polizei mitteilte. Ein Kollege fand den Senior mit schweren Kopfverletzungen auf dem Boden und rief die Rettungskräfte. Der Mann starb noch am Unfallort. Polizei und Gewerbeaufsichtsamt leiteten Ermittlungen ein. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen nicht vor.