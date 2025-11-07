Ein Mann fährt auf der Autobahn, ein anderer Fahrer soll ihn ausgebremst und genötigt haben.

Ein 78-Jähriger soll auf der Autobahn von einem anderen Fahrer bedrängt und genötigt worden sein. (Symbolbild)

Varel - Ein 30 Jahre alter Fahrer soll auf der A29 einen anderen Autofahrer bedrängt und genötigt haben. Der Beschuldigte fuhr laut Polizei mehrfach dicht auf, blendete die Scheinwerfer auf und bremste den Wagen des 78-Jährigen mehrfach aus.

Dann habe der 30-Jährige an der Anschlussstelle Varel/Bockhorn in der Abfahrt überholt, die Rechtsabbiegespur blockiert und sei ausgestiegen. Er habe den 78-Jährigen am Kragen gezogen, dessen Handy weggeworfen und ihn verbal bedroht. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor. Der Vorfall passierte am Donnerstag in Fahrtrichtung Wilhelmshaven.