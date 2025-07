In Sachsen sind noch 8.000 Lehrstellen unbesetzt. In manchen Berufsbildern - etwa in der Baubranche - herrscht Bewerbermangel. (Symbolbild)

Dresden - In Sachsen sind noch knapp 8.000 Lehrstellen zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres unbesetzt. Dem gegenüber stehen rund 7.000 potenzielle Bewerber, die noch keinen Platz gefunden haben. In einigen Berufen herrsche ein Mangel an Interessenten, heißt es in einer Mitteilung der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit. Wer sich in diesen Berufen in den kommenden Monaten bewirbt, hat demnach gute Chancen.

Dirk Panter: „Fachkräfte von morgen werden überall gebraucht“

„Das ist eine echte Chance für alle, die noch auf der Suche sind, denn Fachkräfte von morgen werden überall gebraucht“, sagte Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter. Die berufliche Ausbildung sei einer Hochschulausbildung gleichwertig und biete jungen Menschen hervorragende Perspektiven, so der SPD-Politiker.

Zu den Berufsbildern mit dem größten Bewerbermangel gehören laut Regionaldirektion Sachsen der Bereich Beton- und Stahlbetonbauer. Hier entfallen auf einen Bewerber 19 freie Stellen. Jeweils 12 freie Stellen pro Bewerber gibt es bei den Berufen Medientechnologe Druck und Werkzeugmechaniker. Elf unbesetzte Stellen pro Interessent gibt es beim Beruf des Zerspanungsmechanikers.

Der beliebteste Beruf ist der des Verkäufers. Hier gibt es demnach 1.245 Bewerber, aber lediglich 1.086 gemeldete Ausbildungsstellen.