Wiepke - In der Altmark ist ein 80 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall gestorben. Der Senior wollte mit seinem Wagen auf die B71 in Richtung Gardelegen auffahren und stieß dabei mit dem Fahrzeug eines 61-Jährigen zusammen, der Vorfahrt hatte, wie die Polizei in Salzwedel mitteilte. Der 80-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt, er erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Seine 75 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt per Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Magdeburg gebracht. Der 61-jährige Autofahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.