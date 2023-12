Doberlug-Kirchhain - Ein 80-Jähriger ist am Montagabend mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und noch an der Unfallstelle in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster-Kreis) gestorben. Aus bisher unklarer Ursache sei der Mann mit seinem Auto von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Das E-Call-System des Autos - ein automatisches Notrufsystem - habe die Einsatzkräfte alarmiert. Der Mann sei noch selbst aus seinem Fahrzeug ausgestiegen. In Folge seiner Verletzungen sei er dann aber an der Unfallstelle gestorben.