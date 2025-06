Freiberg - Mit einem Konzert des Dresdner Kreuzchores sind die Festwochen am Freiberger Dom zum 800. Jubiläum seiner bekannten Goldenen Pforte zu Ende gegangen. Nach Angaben der Organisatoren kamen in den vergangenen Wochen rund 3.000 Besucherinnen und Besucher. Domkantor Albrecht Koch freute sich über den Zuspruch. „Für zahlreiche Gäste war es wie eine Neuentdeckung dieses 800 Jahre alten Portals.“

Zum Jubiläum hatte die Domgemeinde zwei Festwochen organisiert, die mit einer „Langen Nacht der Goldenen Pforte“ eingeläutet wurde. Dazu wurde das Portal von einem Lichtkünstler in Szene gesetzt. Zudem gab es Führungen zur Bedeutung und Geschichte des Portals. Einen Eindruck von der Pracht des einst farbigen Portals vermittelt eine Installation in Originalgröße am Hauptportal des Doms. Das Banner ist noch bis Mitte Oktober zu sehen.