Eine Frau steht auf der Fahrbahn und weist jemanden beim Herausfahren aus einem Grundstück ein. Ein Auto nähert sich und es kommt zum Zusammenstoß – mit schweren Folgen.

Greiz - Eine 81-jährige Frau ist in Greiz beim Einweisen eines Fahrzeugs von einem anderen Auto erfasst und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Verletzte mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Frau am Sonntagabend auf der Fahrbahn gestanden und ein Fahrzeug beim Herausfahren aus einem Grundstück eingewiesen. Ein 81-jähriger Autofahrer habe die Frau übersehen und sie erfasst. Der Grund könnte laut Vermutungen der Polizei die tiefstehende Sonne gewesen sein.

Für die Landung des Rettungshubschraubers sowie für die Unfallaufnahme musste der betroffene Straßenabschnitt zeitweise komplett gesperrt werden.