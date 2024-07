Gutenborn - Ein 82-jähriger Mann ist am Montagnachmittag bei einem Badeunfall in der Nähe von Zeitz gestorben. Der Mann war am Nachmittag bei einer Kleingartenanlage in Gutenborn-Großosida (Burgenlandkreis) zum Baden in die Weiße Elster gegangen, wie die Polizei mitteilte. Die Besitzer des benachbarten Gartens hätten ihn ungefähr eine Viertelstunde später im Wasser treiben sehen, ihn aus dem Wasser geholt und erfolglos versucht, ihn zu reanimieren. Als der Notarzt eintraf, war der Mann bereits gestorben. Die genaue Ursache des Unfalls sei bislang nicht bekannt, hieß es weiter.