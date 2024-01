Weißwasser - Eine 83-Jährige Frau ist am Freitag in Weißwasser (Landkreis Görlitz) bei der Vollbremsung eines Busses leicht verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Samstag mitteilte, hatte die Busfahrerin (48) in einer Tempo-30-Zone die Vorfahrt eines Autos nicht beachtet und musste deshalb eine Vollbremsung machen. Dabei rutschte die Rentnerin vom Sitz. Sie wurde vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Gegen die Busfahrerin wird wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung ermittelt.