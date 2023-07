Arnstadt - Ein 83 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall in Arnstadt gestorben. Der Mann sei am Sonntag zwischen der Ortslage Dornheim und der Anschlussstelle Arnstadt Nord der Autobahn 71 mit seinem Auto nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Der Mann sei dabei so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein Gutachter sei beauftragt worden, die Ermittlungen zur Unfallursache zu unterstützen. Die Straße sei zeitweise gesperrt worden.