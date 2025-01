Ein Mann will mit seinem Fahrrad abbiegen, als ihn ein Auto erfasst. Im Krankenhaus stirbt er an seinen Verletzungen.

Arnstadt - Nach einem schweren Verkehrsunfall in Arnstadt ist ein 83-jähriger Fahrradfahrer gestorben. Das teilte die Polizei in Gotha mit. Der Mann war am Donnerstag mit dem Rad unterwegs gewesen und mit einem Auto zusammengestoßen, als er abbiegen wollte. Er wurde dabei auf den Wagen geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Thüringer Polizei sucht nach Zeugen.