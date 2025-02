Leipzig - Mitten in einer Opernvorstellung in Leipzig hat ein 83-Jähriger nach Polizeiangaben einen Nazigruß gezeigt. Der Mann habe am Freitagabend ein Stück besucht, das sich um Deutschland in den 20er und 30er Jahren drehe. Als auf der Bühne eine Hakenkreuzfahne gezeigt wurde, sei der 83-Jährige aufgestanden und habe den „verfassungswidrigen Gruß“ gezeigt. Zeugen riefen die Polizei und zeigten den Mann wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen an.