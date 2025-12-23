Dichter Rauch, zerstörtes Zuhause: In Gablenz endet ein Hausbrand tragisch. Was bisher dazu bekannt ist.

Crimmitschau - Bei einem Brand im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz ist ein 84-jähriger Mann gestorben. Zwei weitere Bewohner seien mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung im Rettungswagen untersucht worden, teilte die Polizei mit.

Es habe bei dem Brand eine massive Rauchentwicklung gegeben. Die Brandursache ist noch unklar. Das Haus sei vorerst nicht bewohnbar, hieß es. Der entstandene Sachschaden könne noch nicht beziffert werden.