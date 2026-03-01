weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Unfälle 84-Jähriger stirbt nach Eisunfall im Klempowsee

Ein Mann bricht beim Eisangeln in Wusterhausen/Dosse ins Eis ein. Rettungskräfte bergen ihn und versuchen ihn zu reanimieren – doch vergebens.

Von dpa 01.03.2026, 14:41
Der Klempowsee im Sommer. (Archivbild)
Der Klempowsee im Sommer. (Archivbild) picture alliance / Soeren Stache/dpa/ZB

Wusterhausen/Dosse - Ein 84-jähriger Mann ist nach einem Eisunfall auf dem Klempowsee in Wusterhausen/Dosse (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) gestorben. Polizeiangaben zufolge war der Mann am Freitagnachmittag zum Eisangeln auf den See gegangen, als er in die Eisfläche einbrach. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes bargen ihn aus dem Wasser und leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein. Diese blieben jedoch ohne Erfolg. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb.