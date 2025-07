Bad Gottleuba-Berggießhübel - Beim Rangieren mit seinem Auto hat ein 85 Jahre alter Mann eine ein Jahr ältere Frau tödlich verletzt. Der Senior erfasste die Frau am Dienstagnachmittag, als er das Auto auf einem Grundstück zurücksetzte, wie die Polizei in Dresden mitteilte. Die 86-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie am Ort starb. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt zur Unfallursache. Ein Polizeisprecher wollte auf Nachfrage keine weiteren Details nennen, auch nicht, ob es sich um ein Ehepaar handelte.