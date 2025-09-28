Rund 86.000 Menschen erlebten das Lichtkunstfestival in Chemnitz. Warum für die Veranstalter nicht nur die Besucherzahl zählt, sondern auch die Debatte um die Innenstadt.

Chemnitz - Das Lichtkunstfestival „Light Our Vision“ in Chemnitz haben in diesem Jahr rund 86.000 Gäste bestaunt. Dabei sei der Erfolg des „Light our Vision“-Jahrs nicht an der reinen Zahl ablesbar, teilten die Veranstalter mit. Vielmehr sei eine Debatte zur Entwicklung der Innenstadt angestoßen worden, die von den Gästen aufgegriffen und mitgetragen worden sei.

Von Mittwoch bis Sonntag waren die Besucherinnen und Besucher eingeladen, markante Bauten und Plätze kunstvoll illuminiert neu zu entdecken. Dazu gehörten der Rote Turm, das Karl-Marx-Monument sowie das Opernhaus und der Schillerpark.