Weimar - Ein 86-Jähriger ist in Weimar von einem Auto angefahren worden und hat sich dabei schwer verletzt. Laut Polizei hatte der Mann am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr die Straße überqueren wollen und dabei die Distanz zu einem Auto falsch eingeschätzt. Die Insassen des Pkw blieben demnach unverletzt. Am Fahrzeug ist jedoch ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstanden, hieß es.