Ein Pedelec-Fahrer will eine Straße überqueren. Ein Auto erfasst den 86-Jährigen, er kommt mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Nun ist der Mann gestorben.

86-Jähriger stirbt nach Unfall in Harpstedt

Ein 86-Jähriger stirbt wenige Tage nach einem schweren Unfall an seinen Verletzungen.

Harpstedt - Wenige Tage nach einem schweren Unfall im Landkreis Oldenburg ist ein 86 Jahre alter Pedelec-Fahrer an seinen Verletzungen gestorben. Der Mann sei am Montagabend in Harpstedt von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei heute mit.

Der Radfahrer hatte den Angaben nach eine Straße überqueren wollen und dabei das herannahende Auto eines 34-Jährigen übersehen. Der Autofahrer habe versucht, auszuweichen, den 86-Jährigen jedoch dennoch mit seinem Wagen erfasst. Der 34-Jährige wurde anschließend beim Aufprall seines Wagens auf einen Baum leicht verletzt.