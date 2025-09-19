Mit seinem Pkw fährt ein Senior in einem Vorgarten gegen einen Betonpoller und wird leicht verletzt. Das Auto muss mit einem Kran geborgen werden.

Jena - Ein 87-jähriger Autofahrer ist mit seinem Auto in einen Vorgarten in Jena gefahren und gegen einen Betonpoller geprallt. Der Mann sei aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und habe einen Zaun durchbrochen, teilte die Feuerwehr mit.

Der Senior wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Sein Wagen wurde im Anschluss mit einem Kran aus dem Vorgarten gehoben.