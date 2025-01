9:3 in Mannheim: Eisbären Berlin übernehmen Tabellenführung

Angreifer Liam Kirk (r.) steuerte drei Tore zum Kantersieg der Berliner in Mannheim bei.

Mannheim - Die Eisbären Berlin sind neuer Spitzenreiter der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am Donnerstagabend gewann der deutsche Meister dank einer beeindruckenden Offensivleistung bei den Adler Mannheim mit 9:3 (1:0, 4:3, 4:0). Liam Kirk gelang ein Hattrick, Leonhard Pföderl traf doppelt. Kai Wissmann, Zach Boychuk, Ty Ronning und Blaine Byron steuerten die übrigen Tore zum Kantersieg der Hauptstädter im Liga-Klassiker bei.

Die 11.779 Zuschauer in der Mannheimer Arena sahen von Beginn an eine intensive, zeitweise hitzige Begegnung. Beide Teams ließen einige Chancen aus, ehe Wissmann in der 19. Minute für die Berliner traf.

Liam Kirk gelingt ein Hattrick

Nach der ersten Pause erhöhten die Hausherren den Druck und kamen durch Stefan Loibl zum Ausgleich (22.). Die erneute Führung der Gäste durch Kirk (25.) egalisierte Matthias Plachta für die Kurpfälzer (33.), ehe die Eisbären innerhalb von furiosen zweieinhalb Minuten durch Tore von Pföderl im Powerplay, Boychuk und Ronning auf 5:2 davonzogen. Luke Esposito brachte die Mannheimer noch einmal heran (38.).

Die Berliner demonstrierten aber auch im Schlussdrittel ihre offensiven Qualitäten. Kirk komplettierte mit zwei Toren seinen Hattrick, Pföderl und Byron sorgten mit zwei Überzahltreffern für den Endstand.