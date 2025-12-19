Eine alte Frau ist im Berliner Stadtteil Kladow von einem Auto angefahren worden und später im Krankenhaus gestorben. Was bisher bekannt ist.

Berlin - Ein 90-jährige Fußgängerin ist in Berlin-Kladow von einem Auto angefahren worden und an ihren Verletzungen gestorben. Laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei, betrat die 90-Jährige am Donnerstagabend die Fahrbahn der Sakrower Landstraße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Die Frau sei von einem 81-Jährigen angefahren worden, der mit dem Auto in Richtung Hottengrundweg fuhr.

Demnach stürzte die 90-Jährige und wurde mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Dort sei sie „trotz intensiver medizinischer Behandlung“ gestorben. Ein Verkehrsermittlungsdienst ermittelt zum genauen Unfallhergang.