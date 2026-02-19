Magdeburg - Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr rund 92,7 Millionen Euro an Förderungen für Innovationsprojekte erhalten. Wie das Wissenschaftsministerium mitteilte, gingen die Gelder, die überwiegend aus EU-Mitteln stammen, an 86 Projekte von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) sprach von einem „Booster für Zukunft und Wachstum“.

Zu den bedeutsamsten Förderungen gehörte nach Angaben des Ministeriums das Forschungszentrum Dynamische Systeme (CDS) der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, das den Strukturwandel in der Chemieindustrie in Sachsen-Anhalt unter anderem durch Künstliche Intelligenz und neue Lösungen für das Recycling von Kunststoffabfällen voranbringen soll. Im vergangenen Jahr teilte das Wissenschaftsministerium mit, dass in der aktuellen EU-Förderperiode von 2021 bis 2027 bereits mehr als 292 Millionen Euro an Fördergeldern bewilligt wurden.