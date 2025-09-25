Eine Seniorin erhält einen Anruf: Ihre Tochter habe einen schweren Unfall verursacht, teilt eine Frau mit. Doch die alte Dame fällt auf den Betrug nicht herein. Am Ende klicken sogar die Handschellen.

Bremen - Eine 92-Jährige hat in Bremen eine sogenannte Schockanruferin überlistet. Einsatzkräfte nahmen am Mittwoch zwei Männer fest, die eine hohe Bargeldsumme von der Seniorin abholen wollten, wie die Polizei mitteilte.

Die 92-Jährige hatte einen Anruf erhalten: Eine Frau am Telefon gab an, dass die Tochter der Seniorin einen schweren Unfall verursacht habe und nun eine hohe Bargeldsumme als Kaution notwendig sei. Die alte Dame reagierte aber umsichtig: Da ihre Tochter im selben Wohnhaus lebt, nahm sie sofort Kontakt zu ihr auf. Die Tochter alarmierte dann umgehend die Polizei. Währenddessen blieb die 92-Jährige am Telefon und ging scheinbar auf die Forderungen der Betrüger ein.

Am Abend erschienen dann zwei Männer bei der 92-Jährigen, um das Geld abzuholen. Einsatzkräfte nahmen die beiden 30 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Beide kamen in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.