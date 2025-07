Ein Senior erhält einen Anruf. Der Mann am Telefon kreiert ein Fake-Szenario und überzeugt den 94-Jährigen so von der Übergabe einer enormen Geldsumme.

Jena - Wegen eines Trickbetrugs hat ein 94-jähriger Mann 71.000 Euro Bargeld in einem Beutel aus dem Fenster geworden. Wie die Polizei mitteilte, erhielt der Mann am Mittwochnachmittag einen Anruf von einem Unbekannten. Der Unbekannte habe sich zunächst als Polizist und dann als Anwalt ausgegeben und behauptet, die Tochter des 94-Jährigen sei an einem Unfall beteiligt gewesen, in dem eine Person gestorben sein. Der 94-Jährige könne nun seine Tochter gegen eine Kaution freikaufen.

Der Mann glaubte dem Anrufer und warf das Bargeld in einem Beutel aus dem Fenster. Der Betrüger fing es auf der Straße auf. Als seine Tochter sich am Abend bei ihm meldete, realisierte der 94-Jährige, dass es sich um Betrug gehandelt hat.

Die Polizei warnt vor Anrufen dieser Art. Betroffene sollten sich umgehend an die Polizei wenden und zusätzlich Angehörige kontaktieren, teilte ein Sprecher mit.