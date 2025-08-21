Hannover - Knapp viereinhalb Jahre war Christian Titz Trainer des 1. FC Magdeburg. Eine lange Zeit im schnelllebigen Fußball-Geschäft, weshalb Hannovers neuer Coach vor dem Duell gegen seinen Ex-Club am Samstag (13.00 Uhr/Sky) auch keinen Hehl aus seiner Gefühlswelt macht. „Natürlich ist es ein besonderes Spiel. Ich habe fünf Jahre in der Stadt gelebt, bis vor Kurzem noch mit den Spielern auf dem Platz gestanden“, sagte Titz.

Als Titz im Februar 2021 in Magdeburg anfing, spielte der Club aus Sachsen-Anhalt in der Dritten Liga noch gegen den Abstieg. Im vergangenen Jahr wäre Magdeburg fast in die Erste Liga aufgestiegen. „Das war meine Mannschaft. Es wäre nicht normal, wenn ich sagen würde, dass ich überhaupt keine Verbundenheit mehr habe“, sagte der 54-Jährige.

96 will dritten Sieg

Doch am Samstag soll diese Verbundenheit für 90 Minuten ruhen. Titz und 96 sind mit zwei Siegen in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Gegen Magdeburg, das bislang einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto hat, soll Erfolg Nummer drei her. Damit würden sich die Niedersachsen in der Tabelle oben festsetzen und zugleich das bittere Pokal-Aus bei Energie Cottbus vergessen lassen.

Nicht mehr dabei helfen wird Josh Knight. Der Verteidiger, der in den Planungen von Titz keine große Rolle mehr spielte, wechselt zum britischen Zweitligisten FC Portsmouth. Knight (27) war im Sommer 2024 ablösefrei von Peterborough United gekommen und absolvierte 23 Pflichtspiele für 96. Hannover soll rund eine Million Euro für ihn kassieren.