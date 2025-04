Wer südlich von Hamburg in Richtung Ostsee fahren will, braucht am Wochenende Geduld. Wegen Bauarbeiten an der Norderelbbrücke ist die A1 bis Montagfrüh in Richtung Norden gesperrt.

Hamburg - Autofahrer in Richtung Ostsee müssen während des gesamten Wochenendes im Bereich Hamburg mit Staus und Umwegen rechnen. Seit 20.00 Uhr ist die Autobahn A1 wegen Bauarbeiten an der Norderelbbrücke in Richtung Norden gesperrt, wie es auf der Homepage der Autobahn GmbH heißt. Gleiches gelte auf der A255 für den Abzweig zur A1 in Richtung Lübeck. Die Sperrung dauere bis Montagfrüh um 5.00 Uhr.

A7 als überregionale Ausweichroute empfohlen

Während der Sperrung zwischen dem Autobahndreieck Norderelbe und der Anschlussstelle Hamburg-Billstedt sollen an der maroden Brücke die Übergangskonstruktionen ausgetauscht werden. Als überregionale Ausweichroute empfiehlt die Autobahn GmbH die A7 (Hannover-Flensburg).

Autofahrer aus Bremen oder Hannover in Richtung Ostsee sollten dann ab Neumünster-Süd die Bundesstraße 205 zur Autobahn 21 nutzen und von dort weiter auf der A20 zum Kreuz Lübeck fahren. Autofahrer aus dem Bereich Lüneburg, Uelzen und Wolfsburg wiederum sollen die A39 an der Anschlussstelle Handorf verlassen und über die Bundesstraße 404 und die A25 zur A1 Richtung Ostsee fahren.

Hamburg Marathon am Sonntag

Am Sonntag ist wegen des Hamburg Marathons zudem in der Innenstadt mit erheblichen Behinderungen zu rechnen. Hinzu kommt das Heimspiel des Bundesliga-Zweitligisten Hamburger SV um 13.30 Uhr gegen den Karlsruher SC.

Die Marathon-Laufstrecken rund um die Alster, an der Elbe und am Stadtpark werden den Angaben zufolge von etwa 8.00 Uhr an für den Verkehr gesperrt. Die Sperrungen sollen bis zum Nachmittag dauern.