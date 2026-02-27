Auf der südlichen A100 müssen sich Autofahrer ab Montag in der Nacht auf Verzögerungen einstellen. Zwei Tunnel werden dort gewartet. Auch die A113 ist von den Sperrungen betroffen.

Berlin - Auf der A100 werden zwei Tunnel saniert - ab Montag kommt es deshalb in der Nacht zu Einschränkungen. In der Nacht zu Dienstag und zu Mittwoch sind der Tunnel Grenzallee und der Tunnel Ortsteil Britz ab 20.00 Uhr bis 5.00 Uhr morgens in beide Richtungen gesperrt, wie die Autobahn GmbH mitteilte. In der Nacht zum Donnerstag ist die Fahrtrichtung Süd gesperrt, in der Nacht zum Freitag die Fahrtrichtung Nord – jeweils von 20.00 bis 5.00 Uhr.

Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale wird für die Wartungsarbeiten der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Gradestraße/Oberlandstraße und den Anschlussstellen Grenzallee und Späthstraße (A113) gesperrt.