Autofahrer nördlich von Berlin müssen sich bis zum Nachmittag auf Verzögerungen einstellen. Bei Joachimsthal muss ein umgekippter Lastwagen geborgen werden.

Joachimsthal - Die A11 ist Richtung bei Berlin bei Joachimsthal (Landkreis Barnim) gesperrt. Grund für die Sperrung sei ein Lkw-Unfall und die Bergung des Fahrzeugs, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Die Sperrung soll demnach bis zum Nachmittag andauern.

Laut Polizei kam der Lkw bereits am Mittwochvormittag von der Fahrbahn ab und blieb auf der Seite im Graben liegen. Der Fahrer wurde eingeklemmt, blieb aber unverletzt. Aus logistischen Gründen wurde das Wrack zunächst nicht geborgen. Die Fahrbahn blieb frei.

Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer. Es gebe Hinweise auf körperliche Mängel, ein Drogentest sprang positiv an.