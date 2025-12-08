Ein 79-Jähriger verliert in Berlin die Kontrolle über sein Auto, prallt gegen eine Verkehrsbrücke und wird schwer verletzt. Die Strecke ist auch einen Tag später noch gesperrt.

Die Sperrung besteht auch noch einen Tag nach dem Unfall. (Symbolbild)

Berlin - Nach dem schweren Autounfall auf der A111 ist die Fahrbahn in Höhe Heckerdamm in Richtung Süden weiterhin gesperrt. Wie lange die Sperrung bestehen wird, war laut einem Sprecher der Polizei Berlin noch unbekannt. Sie könnte sich demnach aber bis in die Mittagsstunden ziehen.

Derzeit laufen Untersuchungen an der Unfallstelle. Laut Polizei müssen Schäden vor Ort zunächst behoben werden. Der Verkehr wird über den Jakob-Kaiser-Platz abgeleitet, heißt es von der Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ).

Feuerwehrfrau war Ersthelferin

Am Sonntagmorgen hatte ein 79-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er prallte gegen die Leitplanke und dann gegen eine Verkehrsbrücke. Danach blieb das Auto auf der Seite liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Als Erste hatte eine Feuerwehrfrau auf dem Heimweg den Unfall bemerkt und Erste Hilfe geleistet. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war laut der Polizei im Einsatz. Dafür waren kurzzeitig beide Richtungen voll gesperrt.