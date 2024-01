Halle/Saale - Die Autobahn 14 in Richtung Dresden ist bei Halle-Peißen seit dem Donnerstagmorgen wegen eines brennenden Sattelzugs voll gesperrt. Der Lastwagen sei aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten, teilte die Polizeiinspektion Halle am Donnerstag mit. Verletzt wurde bei dem Unfall am Donnerstagmorgen niemand.

Die Zugmaschine brannte nach Angaben der Polizei komplett ab, die Ladung wurde nicht beschädigt. Der Fahrer habe unter anderem zwei Propangasflaschen im Sattelzuganhänger geladen, diese seien aber nicht explodiert, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn 14 wurde daraufhin voll gesperrt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.

Gegen Mittag kam es am Stauende zu einem weiteren Unfall zwischen einem Auto und einem Lkw, wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte. Bisher machte die Polizei keine Angaben zu Verletzten. Die Anschlussstelle Löbejün und Halle-Trotha wurde daher zusätzlich gesperrt.