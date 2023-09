Magdeburg - Ein Auffahrunfall sorgt am Montagmorgen für eine Vollsperrung der Autobahn 14 in Fahrtrichtung Magdeburg. Ein Auto sei nach derzeitigem Ermittlungsstand auf der A14 nahe der Anschlussstelle Halle-Peißen auf einen Sattelzug aufgefahren, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Der Autofahrer wurde bei dem Aufprall verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Halle geflogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann nach Angaben der Polizei derzeit nicht beziffert werden.