Halle - Nach einer tagelangen Vollsperrung ist die Autobahn 14 zwischen den Anschlussstellen Löbejün und Halle-Trotha wieder frei. Das teilte eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen mit. Die Strecke war das Wochenende über aufgrund von Bauarbeiten am zukünftigen Autobahndreieck Halle-Nord in beide Richtungen voll gesperrt worden, wie die Autobahn GmbH angekündigt hatte. Das neue Autobahndreieck entsteht im Zuge des Neubaus der A143.