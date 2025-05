Ein Laster fängt nachts auf der Autobahn 17 in Dresden Feuer. Eine Fahrtrichtung war bis zum Nachmittag gesperrt.

A17 in Dresden nach Lkw-Brand wieder frei

Die A17 wurde gegen 2 Uhr in Richtung Dresden gesperrt. (Symbolbild)

Dresden - Die Sperrung der A17 in Richtung Dresden wegen eines Lkw-Brandes ist am Nachmittag aufgehoben worden. Ein Laster fing in der Nacht zu Montag auf der Fahrbahn nahe Dresden aus bislang ungeklärten Gründen Feuer, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte sperrten die eine Seite der Autobahn ab.

Laut Feuerwehr Dresden blieb der 64 Jahre alte Lkw-Fahrer unverletzt. Der Laster hatte demnach 27 Tonnen Weizenkleie geladen. Laut Polizei brannten die Sattelzugmaschine und der Anhänger ab. Zudem wurden die Fahrbahn, die Leitplanke und eine Schilderbrücke beschädigt.