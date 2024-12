Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A17 hatte am Morgen große Auswirkungen. Der Schaden ist immens.

Wegen eines Unfalls war die A17 am Morgen für etwa zwei Stunden voll gesperrt (Symbolbild).

Bad Gottleuba - Zwei Stunden Vollsperrung und etwa 200.000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz nach einem Unfall mit drei Fahrzeugen auf der Autobahn 17 zwischen Breitenau und Bad Gottleuba (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge). Ein 34-Jähriger war mit seinem Pkw mit Anhänger am frühen Morgen in Richtung Dresden unterwegs, als er an einem Stauende auf einen Lkw auffuhr, wie die Polizei mitteilte.

Durch den Aufprall wurde der Lkw auf einen weiteren Lkw geschoben, der jedoch weiterfuhr. Die A17 musste in Richtung Dresden für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.