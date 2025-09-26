Im morgendlichen Berufsverkehr ging nichts vor und nichts zurück. Autofahrer brauchten viel Geduld - und die Reparaturen sind noch lange nicht abgeschlossen.

Braunschweig - Ein brennender Lastwagen hat den Verkehr auf der Autobahn 2 bei Braunschweig über Stunden lahmgelegt. Alle drei Fahrstreifen in Richtung Berlin und die Zubringer waren bis Spätvormittag gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Im morgendlichen Berufsverkehr bildete sich allein auf der Autobahn ein Stau von mehr als 15 Kilometern. Der Seitenstreifen wird wegen Reparaturen bis voraussichtlich Samstagabend gesperrt bleiben.

Grund für den Brand war ein Unfall des Lastwagens, der gefrorene Pommes geladen hatte. Das Fahrzeug kam vermutlich wegen eines technischen Defekts von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Schutzvorrichtung vor einer Lärmschutzwand und ging in Flammen auf. Der 34-jährige Fahrer konnte sich aus dem Lastwagen retten. Laut Polizei wurde niemand verletzt.

Das Fahrzeug wurde von den Flammen zerstört. Auch 150 Quadratmeter Fahrbahnbelag und Teile der Lärmschutzwand wurden beschädigt. Die Ermittler gehen von einer halben Million Euro Schaden aus.