Ibbenbüren - Ein Mann ist auf der Autobahn 30 mit seinem Kleintransporter am Ende eines Staus auf einen Lkw aufgefahren und bei dem Unfall gestorben. Die genaue Ursache für den Auffahrunfall zwischen Ibbenbüren und Hörstel (Kreis Steinfurt) war zunächst unklar, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Stau hatte sich wegen eines anderen Unfalls auf der A30 gebildet. Die Autobahn war am Mittwochvormittag in Richtung Niederlande gesperrt.