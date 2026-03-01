Ein Unfall auf der A36 sorgt für eine Vollsperrung in Richtung Süden. Zwei Menschen werden schwer verletzt.

Zwei Menschen werden bei einem Unfall zwischen zwei Autos auf der A36 schwer verletzt. (Symbolbild)

Oderwald - Nach einem schweren Unfall mit zwei Autos ist die Autobahn 36 (A36) im Landkreis Wolfenbüttel in Richtung Süden voll gesperrt worden. Die beiden Wagen seien am Nachmittag im Bereich der Gemeinde Oderwald ineinander geprallt, teilte die Polizei mit. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die A36 ab der Abfahrt Flöthe in Richtung Harz gesperrt. Der nachkommende Verkehr wurde umgeleitet.