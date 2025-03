Mehr als sieben Stunden war die Autobahn 4 in Richtung Frankfurt gesperrt. Was war der Grund?

A4 nach Unfall in Richtung Frankfurt stundenlang dicht

Gotha - Ein Lastwagen mit leeren Glasflaschen an Bord hat auf der A4 bei Gotha ein Baufahrzeug gerammt und seine gesamte Ladung verloren. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte. Da sich die Bergung und Reinigung der Fahrbahn jedoch schwierig gestaltete, war die A4 Richtung Frankfurt am Montag den Angaben zufolge mehr als sieben Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Gotha-Boxberg abgeleitet. Seit dem Abend ist die Strecke wieder frei.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden am Vormittag Reinigungsarbeiten am rechten Fahrbahnrand der A4 durchgeführt. Der rechte Fahrstreifen wurde gesperrt und von einem Schilderwagen abgesichert, der mit einer entsprechenden Beschilderung versehen war.

Ladung verteilt sich auf allen drei Fahrstreifen

Der 38-jährige Fahrer des Lkws erkannte die Arbeitsstelle zu spät. Er versuchte auf den mittleren Fahrstreifen zu wechseln. Es kam jedoch zum Zusammenstoß, bei dem die rechte Seite des Sattelaufliegers aufriss. Die Ladung verteilte sich auf allen drei Fahrstreifen.