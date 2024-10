A7 am Wochenende in Hamburg für 55 Stunden gesperrt

Hamburg - In Hamburg drohen am Wochenende wieder Verkehrsbehinderungen: Wegen der Montage neuer Verkehrszeichenbrücken muss die Autobahn A7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen für 55 Stunden voll gesperrt werden, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Die Sperrung beginne am Freitag um 22.00 Uhr und ende am Montag um 5.00 Uhr.

Zudem werde die Verkehrsführung nördlich und südlich des Elbtunnels komplett umgebaut. Dabei werde die erste Elbtunnelröhre gesperrt, um die neue LED-Signalanlage in Betrieb nehmen zu können. In der dritten Elbtunnelröhre fahren die Fahrzeuge dann den Angaben zufolge in beide Richtungen. Zudem ist die Anschlussstelle Waltershof in Fahrtrichtung Süden von Montag an nur über die vierte Elbtunnelröhre erreichbar.

„Die Arbeiten für die Verbreiterung der A7 von sechs auf acht Fahrstreifen gehen sehr gut

voran“, teilte die Autobahn GmbH mit. Es seien bereits alle neuen Brückenpfeiler fertiggestellt und die neuen Stahlträger vollständig eingebracht. In den nächsten Monaten sollen nun die neuen Verkehrszeichenbrücken nach und nach montiert werden.

Die überregionale Umleitung führt zwischen dem Maschener Kreuz südlich von Hamburg und der Anschlussstelle Neumünster Süd über die A1, die A21 und die B205. Innerstädtisch stehen den Autofahrern die Elbbrücken zur Verfügung.