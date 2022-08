A7 bei Northeim wird gesperrt

Northeim - In den Nächten zum Freitag und Samstag wird die Autobahn 7 nördlich von Northeim gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten zum Ausbau der Fahrbahn, wie der Streckenbetreiber Via Niedersachsen mitteilte. Zunächst ist A7 zwischen den Anschlussstellen Seesen und Northeim-Nord in Richtung Kassel betroffen. Von 19.00 Uhr am Donnerstag bis 5.00 Uhr am Folgetag rollt dort kein Verkehr. In der darauffolgenden Nacht ist im gleichen Zeitraum der Abschnitt zwischen Echte und Seesen in Richtung Hannover gesperrt.