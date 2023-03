Hamburg - Wer am Wochenende über die A7 in den Norden oder Süden fahren möchte, muss sich nach einer anderen Strecke umsehen, denn der Elbtunnel wird für 57 Stunden komplett gesperrt. Die etwa 15 Kilometer lange Strecke zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Heimfeld bleibt von Freitagabend (19.00 Uhr) an dicht. Die Sperrung in beide Richtungen soll bis Montagfrüh, 5.00 Uhr, bestehen bleiben.

Hintergrund sind Arbeiten an der Autobahn und vor allem der Abriss einer Brücke. Die A7 gehört zu den meistbefahrenen Autobahnen in Deutschland. Rund 120.000 Fahrzeuge passieren täglich den Elbtunnel. Es wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren beziehungsweise auf das Auto zu verzichten und den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen.