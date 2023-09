A7 in der Heide nach Brand bis Montag voll gesperrt

Bad Fallingbostel - Nach einem Brand auf der A7 ist die Autobahn kurz hinter Bad Fallingbostel (Heidekreis) bis mindestens Montag in Richtung Süden voll gesperrt. Ein mit Harzlösung beladener Anhänger hatte am Freitagabend gebrannt. Dabei seien alle drei Fahrstreifen in Brand geraten und erheblich beschädigt worden, teilte die Polizei im Heidekreis mit.

Es müsse mit einer erheblichen Beeinträchtigung des Verkehrs gerechnet werden, hieß es. Eine Umleitung führe in Richtung Süden nun ab Soltau und Dorfmark über die Platzrandstraße zurück auf die A7. Die Polizei rät, die Vollsperrung weiträumig zu umfahren. Der Verkehr in Richtung Norden sowie der von der A27 ist von der Vollsperrung nicht betroffen.