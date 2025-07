Diesmal ist es nicht der Elbtunnel, der die Autofahrer in und um Hamburg vor Probleme stellt. Zwischen Schnelsen und dem Dreieck Nordwest werden von Freitag bis Montag IT-Komponenten ausgetauscht.

Hamburg - Autofahrer in und um Hamburg müssen sich am Wochenende auf die nächste Vollsperrung der Autobahn 7 einstellen. Betroffen von der 55-Stunden-Sperrung von Freitagabend bis Montagfrüh ist diesmal aber nicht der Elbtunnel, sondern der Schnelsen-Tunnel in beide Fahrtrichtungen zwischen der Anschlussstelle Schnelsen und dem Dreieck Nordwest.

Wie die Autobahn-Gesellschaft mitteilte, beginnen die Maßnahmen mit der Sperrung der Anschlussstellen am Freitag um 22.00 Uhr. Freigegeben werden soll die Strecke dann wieder am Montag um 5.00 Uhr.

Die erste Röhre des Schnelsen-Tunnels ist 2017 in Betrieb genommen worden. „Nach acht Jahren Dauerbetrieb müssen die gesamten IT-Komponenten ausgetauscht und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden, um weiterhin den sicheren Betrieb des Tunnels bei einer hohen Verfügbarkeit gewährleisten zu können“, teilte die Autobahn-Gesellschaft mit.

Nächste Sperrung für den 16./17. August angekündigt

Die Sperrungen sollen weiträumig umfahren werden - Richtung Norden über das Horster Dreieck auf die A1 und dann über die A21 und die B205 zur Anschlussstelle Neumünster Süd zurück auf die A7. Richtung Süden ist die Empfehlung dann in umgekehrter Reihenfolge.

In einer folgenden nächtlichen Vollsperrung des Tunnels vom 16. August, 22.00 Uhr, bis zum 17. August, 10.00 Uhr, werden die alten IT-Komponenten, die zunächst als Sicherheit weiter zur Verfügung stehen, dann endgültig demontiert.