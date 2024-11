In der Nähe von Leipzig wird bei Bauarbeiten eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Wegen der Entschärfung müssen sich Autofahrer auf Einschränkungen einstellen.

A9 bei Leipzig am Donnerstag für Bombenentschärfung gesperrt

Die A9 wird am Donnerstag ab 8.30 Uhr zwischen Leipzig-West und dem Kreuz Rippbachtal gesperrt. (Symbolbild)

Bad Dürrenberg - Für die Entschärfung eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg wird am Donnerstag die Autobahn A9 zeitweise gesperrt. Die 250-Kilogramm-Bombe wurde bei Schachtarbeiten in der Nähe des Bad Dürrenberger Ortsteils Tollwitz (Saalekreis) entdeckt und soll am Donnerstag unschädlich gemacht werden, wie der Landkreis mitteilte.

Ab 8.30 Uhr wird den Angaben zufolge die A9 zwischen der Anschlussstelle Leipzig-West und dem Kreuz Rippbachtal gesperrt. Eine weiträumige Umleitung wird über das Kreuz Rippachtal und das Schkeuditzer Kreuz eingerichtet. In dem Sperrkreis befindet sich auch ein Gewerbegebiet, das ab 7.45 Uhr geräumt werden soll.