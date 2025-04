Coswig - Die Autobahn 9 ist nach einem schweren Lkw-Unfall bei Coswig im Landkreis Wittenberg voll gesperrt worden. In einem Baustellenbereich zwischen Coswig und Köselitz seien zwei Lastwagen nach bisherigen Erkenntnissen frontal ineinander gefahren, sagte eine Polizeisprecherin. Beide Fahrer wurden eingeklemmt und schwer verletzt. Sie seien mit Hubschraubern in Krankenhäuser geflogen worden.

Zur Unfallursache konnte die Sprecherin zunächst ebenso wenig Angaben machen wie zur Identität der Lastwagenfahrer. Der Unfall habe sich gegen Mittag ereignet, die Sperrung der Autobahn in beide Richtungen dauerte am Abend noch an. Es bildete sich Stau.

Zudem habe sich auf der Umleitungsstrecke ein weiterer Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet, sagte die Polizeisprecherin. Dabei seien drei Menschen leicht verletzt worden.