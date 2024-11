Molbergen - Drei Menschen sind bei einem Abbiegeunfall in Molbergen (Landkreis Cloppenburg) schwer verletzt worden. Eine 56 Jahre alte Autofahrerin habe am Freitagvormittag beim Abbiegen einen anderen Wagen übersehen, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Es kam zum Zusammenstoß. Die 56-Jährige, ihr 59 Jahre alter Beifahrer und der 38 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens wurden schwer verletzt. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht.