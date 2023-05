Dresden - Die Feuerwehr in Dresden ist am Mittwochnachmittag zu einem ABC-Einsatz in einer Großdruckerei angerückt. Dort war es bei Arbeiten in einer Halle zu einer chemischen Reaktion mit Wasser und Kupfersulfat gekommen, wie die Dresdner Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Dadurch seien gefährliche Dämpfe freigesetzt worden. Fünf Mitarbeiter kamen in ein Krankenhaus.

42 Feuerwehrleute waren im Einsatz und sicherten den Ort ab, um die weitere Ausbreitung der Stoffe zu verhindern. „Durch den Betreiber werden gegenwärtig Maßnahmen getroffen, um die Stoffe fachgerecht zu entsorgen“, hieß es in der Mitteilung der Feuerwehr. Die Polizei habe mit ihren Ermittlungen zum Unfallhergang begonnen.

Unter ABC-Gefahren werden atomare, biologische und chemische Gefahrstoffe verstanden.