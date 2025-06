Sechs Bundeswehr-Laster brennen in Erfurt. Stecken russische Akteure dahinter? Nun soll die Landesregierung Rede und Antwort stehen.

Der Anschlag auf die Bundeswehr-Lastwagen in Erfurt wird Thema im Landtag. (Archivbild)

Erfurt - Der Brandanschlag auf Bundeswehr-Lastwagen in Erfurt wird nun auch Thema im Landtag. Er habe eine Parlamentsanfrage eingereicht, um Informationen über mögliche Motive, Urheber und Hintergründe zu erhalten, erklärte der innenpolitische Sprecher der Linke-Fraktion, Ronald Hande. „Ich gehe davon aus, dass die Landesregierung den Landtag umfassend über den aktuellen Ermittlungsstand informieren wird.“

In der Nacht zum 22. Juni waren auf einem Werkstattparkplatz in Erfurt sechs Lastwagen der Bundeswehr in Brand geraten. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Vergangene Woche tauchte dann ein Video, das mutmaßlich den Beginn der Brände zeigt, auf einem russischsprachigen Telegram-Kanal auf. Die Ermittler haben daher auch möglichen russische Drahtzieher im Blick.